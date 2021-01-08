В России за сутки коронавирусом заразились 23 652 человека

В России за сутки выявлено 23 652 заболевших коронавирусной инфекцией в 84 регионах. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 355 794, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Регионы с наибольшим числом новых зараженных: Москва – 5027 (всего 848 452); Санкт-Петербург – 3017 (270 019); Московская область – 1226 (165 933); Нижегородская область – 467 (73 524); Ростовская область – 394 (54 781).

Умерли за последние сутки 454 человека. Общее число летальных исходов в стране достигло 60 911. Выписали за сутки 21 677 человек, с начала пандемии выздоровели 2 731 129.

Регионы с наибольшим числом умерших за сутки: Москва – 71 (всего 11 799); Санкт-Петербург – 55 (8259); Московская область – 21 (3050); Воронежская область – 18 (1246); Нижегородская область – 18 (1773); Свердловская область – 18 (1649).

Напомним, в Карелии за минувшие сутки выявлено 209 случаев COVID-19. Умерло от коронавируса три человека.

В мире число зараженных превышает 88 млн. Умерли 1,89 млн пациентов. Россия находится на четвертом месте по числу зараженных. Лидеры – США (21,5 млн), Индия (10,4 млн) и Бразилия (7,9 млн). Фото с akket.com.