Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Natura Siberica

Создатель брендов косметики «Рецепты бабушки Агафьи» и Natura Siberica бизнесмен Андрей Трубников умер в возрасте 61 года. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на его пресс-секретаря, пишет РБК.

Отмечается, что Трубников умер накануне, 7 января, в своем доме в Подмосковье. Других подробностей его смерти пока нет.

Андрей Трубников запустил бренд «Рецепты бабушки Агафьи» в 2002 году, спустя шесть лет появилась марка «Натура Сиберика», в 2012 – одноименная розничная сеть Natura Siberica (сейчас в нее входят более 55 точек в России и за рубежом). Под брендом Organic Shop работают еще 39 магазинов (фото с mn.ru).