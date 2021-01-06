Изменились правила поступления в вузы России

Правила поступления в вузы изменились в России. Теперь абитуриенты смогут подавать документы и следить за ходом вступительной кампании дистанционно. Также абитуриенты смогут подтверждать действия электронной подписью.

Для этого появился государственный суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Премьер-министр подписал постановление о порядке его работы, документ опубликован на портале правовой информации.

По сообщению Ura.news, Минцифры, Минобрнауки и Рособрнадзор должны сделать так, чтобы абитуриенты смогли с портала госуслуг подать заявление о зачислении в вузы и загрузить нужные документы.

Напомним, сервис был запущен в июне 2020 года, к нему подключили 54 вуза. (фото vestirama.ru)