Инвалиды получат право на второе бесплатное высшее образование

До 1 июля правительству России поручено внести изменения в законодательство, которые будут гарантировать людям, которые стали инвалидами, право на получение второго высшего образования. Об этом сообщает сайт Кремля.

Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, в соответствии с которыми лицам, ставшим инвалидами в трудоспособном возрасте и нуждающимся в получении новой профессии (квалификации), гарантируется возможность получения второго среднего профессионального или высшего образования на безвозмездной основе,

- говорится в поручении Владимира Путина.

Ответственным за выполнение поручения назначен глава кабмина Михаил Мишустин. Фото telemundo.com