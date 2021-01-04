Путин поручил заняться индексацией пенсий работающих пенсионеров

Владимир Путин поручил правительству проработать варианты индексации пенсии работающих пенсионеров. Предложения должны быть представлены до 1 февраля. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ответственным за данный вопрос назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Ранее 29 декабря Путин согласился подумать над возвращением индексации пенсий работающих пенсионеров в ответ на предложение председателя Федерации независимых профсоюзов России Михаила Шмакова.

До этого президент говорил, что возвращение индексации возможно при наличии бюджетного обеспечения. Фото newsbuzz.ru