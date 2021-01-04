Завершены поиски пропавших моряков с затонувшего судна «Онега»

Поисково-спасательная операция в районе крушения траулера «Онега» в Баренцевом море завершена. Найти 17 пропавших в результате крушения судна моряков не удалось, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росморречфлот.

Спасательные суда продолжали искать пропавших членов экипажа «Онеги» в первые дни нового года, но эти поиски не дали результата.

Напомним, 28 декабря судно с рыбаками затонуло в Баренцевом море, на борту находились 19 человек, двоих удалось спасти. Возбуждено уголовное дело. По предварительной информации, судно затонуло из-за обледенения в условиях шторма. Фото rbc.ru