Суточное число новых заболевших Covid-19 в России снова снизилось

За последние сутки в России выявлен 23 351 новый случай заражения коронавирусом. Умерли 482 человека. Выздоровели 21 154 пациента. Такие данные приводит федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших впервые с начала эпидемии не в Москве, а в Санкт-Петербурге - 3657. В Вологодской области - 313 новых случаев, в Архангельской области - 255, в Мурманской области - 245, в Ленинградской области - 218.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 3 260 138 раз. Скончались 58 988 пациентов. Выздоровели 2 640 036 человек.

Напомним, в Карелии вчера выявили 301 нового заболевшего. Фото tmbreg.ru