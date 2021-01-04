В центре Петербурга из-под тротуара вырвался столб пламени

В центре Санкт-Петербурга из-под тротуара вырвался столб пламени. Огонь едва не задел пешеходов, которые чудом уцелели. Телеканал РЕН-ТВ опубликовал видео инцидента, записанное камерой наблюдения.

На кадрах видно, как двое людей переходят дорогу по пешеходному переходу. В тот момент, когда они достигают тротуара, рядом с ними внезапно поднимается пламя, но оба успевают отбежать. Остальные пешеходы меняют направление, чтобы обойти опасное место.

Инцидент произошел на улице Садовой. Причиной происшествия стало короткое замыкание на силовом кабеле. Утечки газа на месте случившегося не обнаружили. Пострадавших нет, сообщает РИА Новости.