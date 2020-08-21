Появились новые адреса, где живут заболевшие COVID-19 в Петрозаводске

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

Так, судя по карте, 20 августа в столице республики новые заболевшие появились по следующим новым адресам: Соломенское шоссе, 9, ул. Ригачина, 26, Ключевское шоссе, 13А, ул. Правды, 38В, ул. Белинского, 17Б, ул. Сегежская, 8А.

По второму разу коронавирусная инфекция выявлена: ул. Пограничная, 15 (ранее 13.08), ул. Краснофлотская, 27 (ранее 19.08), ул. Мерецкова, 16Б (ранее 03.07), ул. Судакова, 11 (ранее 01.07), ул. Варламова, 35 (ранее 06.07), ул. Гвардейская, 46А (ранее 14.08), ул. Гвардейская, 9 (ранее 10.06).

А по этому адресу заразившиеся COVID-19 выявлялись уже несколько раз: ул. Боровая, 19 (ранее 10.07, 30.07, 12.08), ул. Локомотивная, 15 (ранее 16.08, 18.08), пр. Октябрьский, 59 (ранее 17.07, 27.07), ул. Советская, 13 (ранее 05.07, 11.07), ул. Котовского, 44А (ранее 06.06, 20.06, 18.08)

Напомним, по информации оперативного штаба в Карелии за минувшие сутки коронавирус подтвержден у 31 человека. В Петрозаводске – 20 человек, в Костомукше – 3 человека, в Кеми – 2 человека, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Мелиоративный), в Беломорском районе – 2 человека (Беломорск и поселок Золотец), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро), в Медвежьегорске – 1 человек.