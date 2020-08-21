31 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии

За последние сутки в Карелии инфекция выявлена еще у 31 человека. Такие данные приводит оперативный штаб правительства республики по борьбе с коронавирусом.

В Петрозаводске – 20 человек, в Костомукше – 3 человека, в Кеми – 2 человека, в Прионежском районе – 2 человека (поселок Мелиоративный), в Беломорском районе – 2 человека (Беломорск и поселок Золотец), в Суоярвском районе – 1 человек (поселок Поросозеро), в Медвежьегорске – 1 человек.

Выздоровели еще 30 человек: в Петрозаводске – 16, в Костомукше – 3, в Прионежском районе – 5, в Сегежском районе – 1, в Кемском районе – 1, в Пряжинском районе – 3, в Лоухском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 461,6 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,4 раза выше и составляет 642 случая, по Северо-Западу – 662,1.