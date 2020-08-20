Депутат сельсовета пошла на провокацию, чтобы "приструнить" жалобщицу

Текст: Антонина Кябелева

Вечером 19 августа в деревне Ужесельга Прионежского района возле единственной в деревне водоразборной колонки состоялось общее собрание жителей. Людей пришло на редкость много. Общение то и дело переходило на повышенные тона с резкими словами и грубыми окриками.

Это легко объяснимо. В объявлении, которое за несколько дней до собрания появилось в местном магазине, говорилось, что в деревне закрывают единственную колонку. В листовке назывался и главный «враг» грядущих несчастий с указанием имени, фамилии и точного адреса проживания.

Инициатором схода жителей деревни стала депутат Деревянского сельского поселения Елена Иванова. Во встрече с жителями участвовала заместитель главы деревянской администрации Елена Сакалаускене. В повестке дня собрания значилось несколько вопросов, но главным предметом обсуждения стало обустройство детской площадки, которая должна появиться в непосредственной близости от скважины, которая пользуется популярностью не только у жителей Ужесельги, но и у петрозаводчан, приезжающих сюда за чистой артезианской водой.

Новость о том, что скважину закрывают, взбудоражила людей. Пришедшие на собрание не скрывали своего возмущения, нелестно высказываясь в адрес Татьяны Храпичевой и ее матери, которые тоже участвовали в деревенском сходе.

В связи с многочисленными обращениями Храпичевой Татьяны Васильевны (...) во все инстанции Республики Карелия в связи с тем, что ей мешает и детская площадка и точка водозабора (колонка) у нас в деревне закрывают единственную колонку (пунктуация источника сохранена. — Авт.),

- такую информацию получили жители Ужесельги с призывом прийти на собрание.

После того как Храпичева обратилась в правоохранительные органы с жалобой на столь некорректное объявление, на стенде возле автобусной остановки появилась другая листовка, где просто указывались дата, время, место собрания и повестка дня. На этот раз без обвинений в адрес Храпичевой.

Депутат Елена Иванова публично призналась в том, что именно она стала автором скандального объявления. Ей также пришлось признаться, что ни о каком закрытии скважины речи не идет.

- Вы не представляете, сколько сил вложено, для того чтобы добиться этой детской площадки. Сегодня любая деревня, самая зачуханная, имеет детскую площадку. А у нас до сих пор ее нет,

- так объяснила депутат причину, которая заставила ее пойти на явную дезинформацию.

Скорее всего, ей хотелось настроить людей против Татьяны Храпичевой, которая действительно недовольна перспективой появления возле ее дома площадки для детей. С просьбой проверить законность ее возведения она обратилась в различные надзорные инстанции и органы власти.

- Как это колонку закрывать? Сама-то она пьет откуда, сама, которая пишет жалобы? Вы дачники, вам все здесь мешают. Какого лешего вы приехали к нам!

- перебивая друг друга, кричали люди.

Татьяна Храпичева попыталась оправдаться перед односельчанами, но слушать ее не захотели. Парадоксально, но обращения женщины в различные инстанции в итоге пошли деревне только на пользу и заставили легализовать скважину в Ужесельге. В ходе проверки выяснилось, что официально скважина не имеет хозяина и за ее состояние никто ответственности не несет.

После вмешательства карельского Министерства природных ресурсов и экологии МУП «Водоканал Прионежский» оформил лицензию на пользование недрами и взял на себя обязательства по содержанию, ремонту и обслуживанию единственного источника питьевой воды в Ужесельге. О чем свидетельствует недавно появившаяся новенькая вывеска с указанием организации и телефона.

Подавляющее большинство пришедших на собрание жителей хотели бы, чтобы в Ужесельге появилась детская площадка. В деревне много детей, а площадки для игр и спортивных занятий нет. Татьяна Храпичева, чей дом находится в непосредственной близости от будущего места детских забав, оказалась в меньшинстве. Но ее жалобы все же притормозили ход строительства. Правда, по вполне обоснованным причинам.

Дело в том, что прямо над местом, где планируется возвести спортивную площадку, проходит линия электропередачи. Понятно, что отпускать детей играть под старыми свисающими проводами - безумие, которое может обернуться трагедией. На это обратили внимание специалисты карельского управления Роспотребнадзора, которые предостерегли деревянскую администрацию от необдуманных действий. Теперь необходимо выполнить работы по переносу ЛЭП за границы будущей детской площадки. Елена Иванова рассказала, что уже завершается проектирование переноса линии электропередачи. Она уверена, что новая детская и спортивная площадки появятся в деревне, как и указано в муниципальном контракте, к 1 октября 2020 года.

Львиная часть средств на обустройство детской площадки в Ужесельге выделена благодаря программе благоустройства сельских территорий, которая реализуется под эгидой карельского Минсельхоза. Стоимость нового объекта определена в размере 917 тысяч рублей. В марте 2020 года конкурс на строительство детской и спортивной площадок выиграла компания ООО «Спорт М», которая обязалась завершить работы до 30 сентября 2020 года. По словам Ивановой, компания уже закупила необходимое оборудование. По контракту подрядчик должен установить карусель, качели, скамейки, урны, детский игровой комплекс, спортивные уличные тренажеры.

- Теперь другой дороги нет,

- сказала Иванова в ответ на выкрики жителей, что деньги можно было бы истратить по-другому.

Но, повторимся, большинство присутствующих на сходе жителей деревни поддержали строительство детской площадки. Появлению проекта детской площадки предшествовало собрание, которое, согласно документам, прошло 11 ноября 2019 года. Судя по протоколу, на нем присутствовало 88 человек, и все единодушно высказались за строительство детской площадки и обустройство уличного освещения.

- Как моя подпись попала в акт собрания, где 88 человек? Меня прокуратура уже по этой подписи таскает… Зачем вы это сделали? Это подделка документов,

- с этими словами мужчина, представившийся Василием Кузнецовым, обратился к депутату Ивановой.

Но этот вопрос так и остался без ответа. Татьяна Храпичева не скрывает, что протокол общего собрания вызывает у нее сомнения. Эту историю, рассказала она, сейчас проверяют в правоохранительных органах.

После того как тема детской площадки была закрыта, тональность собрания перешла в более спокойное и миролюбивое русло. Граждан интересовало, когда и где появятся уличные фонари, почему заброшенными стоят остановочные комплексы, как ловят бездомных собак, появятся ли в деревне тротуары, как обстоят дела с подъездами пожарной техники. Проблем у деревни множество, и решать их придется еще не один год.

Смотрела я на все это, и мне почему-то вспомнились уютные испанские городки, где вечерами местные жители накрывали на улицах огромные столы, общались, смеялись, пили легкое испанское вино, сами организовывали красочные цветочные фестивали, выступали на импровизированных танцевальных площадках. Почему мы не можем спокойно договориться даже о строительстве детской площадки, на которую государство выделило деньги? Зачем стравливать людей, заставляя их выплескивать годами накопившуюся агрессию, когда существуют намного более эффективные способы коммуникации?

В истории со строительством детской площадки в Ужесельге мне бы не хотелось становиться ни на чью сторону. Детская площадка на месте заросшего бурьяном поля, безусловно, сделает деревню и более комфортной, и более привлекательной. Очевидно, что попытки Татьяны Храпичевой не допустить ее строительства продиктованы эгоистическими мотивами.

Но попытка Ивановой устроить травлю человека, который отстаивает свое право на тишину исключительно законными методами, выглядит, как мне кажется, просто дико. Особенно, когда на это идет депутат. С такими манипуляциями общественным мнением мы еще не скоро придем к пониманию, что объединяет нас намного больше, чем кажется на первый взгляд...