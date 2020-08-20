Завершен ремонт входной зоны на станции скорой медицинской помощи

На станции скорой и неотложной помощи в Петрозаводске отремонтировали входную зону, крыльцо, на фасаде появилась плитка.

Рабочие проложили новые сети электроснабжения и вентиляцию, уложили плитку. В диспетчерской были демонтированы перегородки, благодаря чему здесь смогут разместиться 12 диспетчеров (до ремонта работали пять специалистов). Для диспетчерской, зон отдыха и приема пищи приобретена новая мебель. Выполнен косметический ремонт, сообщает пресс-служба правительства Карелии. Помещения станции теперь соответствуют действующим санитарным нормам.

На ремонтные работы было выделено около 11,5 млн рублей, 800 тысяч рублей – на новую мебель. В ближайших планах – ремонт второго этажа.

Фото: пресс-служба правительства РК