20 августа 2020, 18:49
Общество

Новый детский сад откроется в Петрозаводске 1 сентября

Дошкольное учреждение на Древлянке рассчитано на 300 мест, работать в нем будут 65 человек

Здание филиала детского сада №113 «Онеженка» на Попова, 9, в карельской столице введут в эксплуатацию 1 сентября. Дошкольное учреждение рассчитано на 300 детей. Работать в саду будут 65 человек, штат уже укомплектован.

Завершены строительно-монтажные работы, получены положительные заключения надзорных органов.

Ведется процедура лицензирования образовательной деятельности, сообщили в мэрии.

В здании обустроено 12 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, методический кабинет и помещение для индивидуальных и групповых занятий.

Фото: пресс-служба администрации города

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Метки: 
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дошкольное образование
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Древлянка
новости петрозаводска
1 сентября
«Онеженка»