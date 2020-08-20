Новый детский сад откроется в Петрозаводске 1 сентября

Здание филиала детского сада №113 «Онеженка» на Попова, 9, в карельской столице введут в эксплуатацию 1 сентября. Дошкольное учреждение рассчитано на 300 детей. Работать в саду будут 65 человек, штат уже укомплектован.

Завершены строительно-монтажные работы, получены положительные заключения надзорных органов.

Ведется процедура лицензирования образовательной деятельности, сообщили в мэрии.

В здании обустроено 12 групповых помещений, музыкальный и спортивный залы, пищеблок, медицинский и процедурный кабинеты, методический кабинет и помещение для индивидуальных и групповых занятий.

Фото: пресс-служба администрации города