15 новых автомобилей скорой помощи передадут больницам Карелии

До конца года в районные медицинские организации Карелии поступят 15 новых машин.

Как сообщили в правительстве республики, пять автомобилей «Форд» и два УАЗа уже прибыли в Петрозаводск. Автомобили оснащены оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Как только необходимые документы будут оформлены, кареты скорой помощи отправятся в центральные районные больницы.

В этом году за счет средств федерального бюджета автопарк службы скорой помощи уже пополнился 22 реанимобилями.