21 августа 2020, 13:10
Общество

15 новых автомобилей скорой помощи передадут больницам Карелии

Первые автомобили «Форд» и УАЗ уже поступили в Петрозаводск

До конца года в районные медицинские организации Карелии поступят 15 новых машин.

Как сообщили в правительстве республики, пять автомобилей «Форд» и два УАЗа уже прибыли в Петрозаводск. Автомобили оснащены оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Как только необходимые документы будут оформлены, кареты скорой помощи отправятся в центральные районные больницы.

В этом году за счет средств федерального бюджета автопарк службы скорой помощи уже пополнился 22 реанимобилями.

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здравоохранение
новости Карелии
автопарк
реанимобиль
Скорая помощь