21 августа 2020, 13:10
15 новых автомобилей скорой помощи передадут больницам Карелии
Первые автомобили «Форд» и УАЗ уже поступили в Петрозаводск
До конца года в районные медицинские организации Карелии поступят 15 новых машин.
Как сообщили в правительстве республики, пять автомобилей «Форд» и два УАЗа уже прибыли в Петрозаводск. Автомобили оснащены оборудованием, необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Как только необходимые документы будут оформлены, кареты скорой помощи отправятся в центральные районные больницы.
В этом году за счет средств федерального бюджета автопарк службы скорой помощи уже пополнился 22 реанимобилями.