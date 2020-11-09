В Карелии установлен новый рекорд по заболевшим коронавирусом за сутки

За прошедшие сутки диагноз новая коронавирусная инфекция в Карелии услышали 320 человек. Это новый антирекорд по заболевшим за сутки в республике. Из 320 заболели 293 человека, из них у 40 симптомы средней тяжести, два человека в тяжелом и один в крайне тяжелом состоянии.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, новые случаи заболевания подтверждены Новые случаи коронавируса подтверждены: в Петрозаводске – 255 человек, в Пряжинском районе – 9 человек (Пряжа – 3, поселок Чална – 5, село Святозеро – 1), в Кеми – 3 человека, в Кондопоге – 20 человек, в Беломорском районе – 3 человека (Беломорск – 1, поселок Сосновец – 2), в Лахденпохье – 2 человека, в Прионежском районе – 15 человек (деревня Верховье – 1, село Шокша – 1, поселок Ладва-Ветка – 1, поселок Деревянка – 1, поселок Чална-1 – 1, поселок Кварцитный – 1, деревня Педасельга – 1, поселок Ладва – 1, поселок Шуя – 2, поселок Новая Вилга – 1, поселок Мелиоративный – 4), в Суоярвском районе – 13 человек (Суоярви – 9, поселок Поросозеро – 1, поселок Пийтсиеки – 1, поселок Райконкоски – 2).

Поправиться удалось всего 22 пациентам.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 1241,4 на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 1209,1 случая, по Северо-Западу – 1589,3.

Таким образом, общее число заболевших в республике за все время составляет 8255, умерших 61, выздоровевших 4770. (фото ugra-news.ru)