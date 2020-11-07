Второй день подряд в России выявляют более 20 тысяч новых заболевших

За сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 20 396 человек, из них 25% не имели клинических проявлений заболевания. Напомним, 6 ноября сообщалось о 20 582 новых заболевших. Общее число заболевших за все время пандемии в нашей стране 1 753 836 человек, передает РИА Новости.

За последние 24 часа от коронавируса умерли 364 пациента. За все время пандемии умерло 30 251 человек. Поправиться удалось 16 803, за весь период выздоровели 1 312 927 человек.

В Карелии за прошедшие сутки выявили у 179 человек. (фото vedomosti.ru)