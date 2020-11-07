Мошенники придумали оригинальный способ хищения денег россиян

Россиян предупредили о новом способе обмана, в результате которого они могут лишиться своих сбережений с банковских карт. В Интернете появился фейковый видеоролик с инструкцией о получении якобы причитающихся от государства выплат. Авторы фейкового сайта ссылаются на несуществующие нормативные акты, которые обещают гражданам компенсацию затрат на оплату товаров иностранного производства.

Как рассказали РИА Новости эксперты, в видео использованы кадры пресс-конференции правительства с выступлениями министра труда и соцзащиты, глав Минцифры и ФНС. В комментариях к видео есть ссылка на фишинговый сайт, имитирующий страницы госорганов. Россиянам и жителям СНГ обещают, что деньги придут им на карту в течение десяти минут. Пользователей просят указать личные данные и номер банковской карты, которой они чаще всего пользуются. Однако после этого деньги исчезнут. Также мошенники могут предложить пользователю внести какую-то сумму на оплату юриста.

Ссылка на видеоролик может прийти в СМС-сообщении, в мессенджере или на почту. Ссылку могут отправить с именных номеров, похожих на существующие государственные сервисы. Также ссылка может быть опубликована на каком-то другом сайте.

«Реклама будет содержать информацию о дополнительных пособиях и выплатах для семей с детьми или о возврате НДС. Посетитель сайта переходит по ссылке и попадает на сайт-ловушку»,

- говорит эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова.

Чтобы сберечь деньги, россиянам рекомендуют не переходить по сомнительным ссылкам, не раскрывать данные банковских карт и пользоваться официальными сайтами органов госвласти и не перезванивать по неизвестным номерам. (фото retail-loyalty.org)