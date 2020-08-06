41 новый случай коронавируса выявлен в Карелии

За последние сутки в Карелии коронавирус диагностирован еще у 41 человека. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Так, в Петрозаводске заболели 22 человека. В Костомукше - 3 человека, в Прионежском районе - 2 человека (поселок Кварцитный и СНТ «Ветеран-1»), в Лоухском районе - 7 человек (поселок Плотина - 5, поселок Энгозеро - 1, Лоухи - 1), в Кондопоге - 2 человека, в Пряжинском районе - 5 человек (поселок Чална).

Выздоровели еще 34 человека: в Петрозаводске - 18, в Медвежьегорском районе - 3, в Лоухском районе - 4, в Кондопожском районе - 2, в Костомукше - 1, в Прионежском районе - 1, в Суоярвском районе - 3, также выписаны еще 2 работника подрядной организации, которая строит распределительную подстанцию 330 кВ «Ондский».

Общее количество зараженных в Карелии выросло до 2507 человек.