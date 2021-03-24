В Карелии уточнили, как бороться с коронавирусом в библиотеках

В рамках продолжающейся борьбы с коронавирусной инфекцией, в известное постановление №127-р внесены очередные изменения, сообщает сайт правительства Карелии.

На этот раз уточнения касаются работы государственных и муниципальных библиотек республики.

В частности, теперь посетителям разрешен доступ к полкам для самостоятельного выбора изданий. Обязательное условие при этом – соблюдение дистанцирования и использование средств индивидуальной защиты (маска и перчатки).

Ранее посетители библиотек могли получить книги только по предварительному заказу по телефону, через личный кабинет электронного каталога или при личном посещении.

Библиотеки по-прежнему должны соблюдать Рекомендации Роспотребнадзора по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

С полным текстом распоряжения можно ознакомиться в разделе «Документы»

Фото с сайта vl-compass.ru