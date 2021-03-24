Центр управления регионом обзавелся группой в соцсети

Центр управления регионом Республики Карелия (ЦУР) запустил официальную группу в соцсети Вконтакте, сообщает сайт правительства Карелии.

ЦУР создан для упрощения связи граждан с органами власти и для оперативного решения проблем в регионе. Центр собирает, обрабатывает и анализирует сообщения, жалобы и предложения жителей республики. Из Центра все обращения направляются в работу в министерства, ведомства или районные администрации. В Карелии структура работает с ноября 2020 года.

Центр обрабатывает 500 обращений в неделю. 80% обращений ЦУР решает в течение нескольких дней.

Если на письменные обращения граждан чиновники отвечают в течение 30 дней, то на жалобу, оставленную в соцсетях, сотрудники ЦУР реагируют в течение нескольких часов. Вопрос либо быстро решается, либо берется на контроль, если решение требует больше времени,

– говорит руководитель ЦУР Республики Карелия Альбина Гребенщикова.

Центр управления регионом работает исключительно с обращениями, поступающими через интернет. Чтобы проблему заметили, воспользуйтесь одним из трех способов. Какой бы из них не выбрали, обращение попадет в работу. К описанию желательно добавить точный адрес и фото, на котором зафиксировано нарушение, это ускорит реакцию властей.

Напишите пост или комментарий в открытом сообществе в соцсетях («Вконтакте», «Одноклассниках», «Инстаграм», «Фейсбук» и «Твиттер»). Подойдет для этого и официальная группа ЦУР Республики Карелия. Обратитесь в ЦУР через портал или приложение в «Народный контроль. Карелия». Воспользуйтесь платформой обратной связи (ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе». Раньше это приложение называлось «Госуслуги. Жалобы».

Чтобы воспользоваться двумя последними вариантами, необходима регистрация на портале Госуслуг.

Фото с сайта adm.gov.karelia.ru