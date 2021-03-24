Ливневую канализацию Петрозаводска готовят к активному снеготаянию

«Служба заказчика» готовит сети ливневой канализации к периоду активного снеготаяния, сообщает сайт мэрии.

Производятся работы по очистке дождеприемников от снежного покрова, ведется мониторинг состояния труб под дорогами. При необходимости водопропуски размораживают.

С начала недели ведутся работы по восстановлению сети на Древлянке и в Октябрьском районе.

При выявлении недостатков в функционировании ливневой канализации, залитии территорий, горожанам следует обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному номеру 051 или к диспетчеру МКУ «Служба заказчика» по телефону 8 (963) 744-02-55.

Фото с сайта городской администрации