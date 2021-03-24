«РКС-Петрозаводск» отметили свой профессиональный праздник

Вчера группа компаний «РКС-Петрозаводск» отметила профессиональный праздник – День работников ЖКХ. Сотрудников «РКС-Петрозаводск» поздравили официальные лица: Глава Карелии Артур Парфенчиков, Председатель Законодательного собрания Республики Карелия Элиссан Шандалович, министр строительства, ЖКХ и энергетики Республики Карелия Виктор Россыпнов и Первый заместитель Главы Администрации Петрозаводского городского округа Инна Колыхматова.

Они вручили работникам АО «ПКС - Водоканал» и АО «ПКС - Тепловые сети» Почетные грамоты, а главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Сафронов отметил лучших работников Благодарственными письмами и Почетными грамотами ООО «РКС - Холодинг». Не все смогли покинуть свое рабочее место и получить награды лично – чтобы в дома петрозаводчан поступали вода и тепло, ресурсоснабжающее предприятие не может остановить рабочий процесс ни на секунду.

Артур Олегович поблагодарил «РКС-Петрозаводск» за устранение аварии на водопроводных сетях в г. Питкяранта. «Когда в республике возникает сложная ситуация, вы всегда приходите на помощь», – сказал Глава Карелии.

Почетная грамота Правительства Карелии – это награда за особые достижения, и достается она далеко не каждому. Артур Олегович заметил, что работа «РКС-Петрозаводск» важна, и жаль, что чаще всего про коммунальные службы вспоминают лишь тогда, когда что-то случается, а не наоборот, когда все хорошо.

Профессиональный праздник отметили корпоративной интеллектуально - развлекательной игрой «Разумные люди». Сыграть с работниками «РКС-Петрозаводск» не отказались и официальные лица: команда экономического блока «Оборотные люди», к которой присоединился Виктор Россыпнов, стала победителем игры. Первый «визуальный» раунд (нужно было отгадать здание Петрозаводска по его фрагменту) в команде «Парабеллум» сыграл Глава республики Артур Парфенчиков, позже его место занял Элиссан Шандалович, а Первый заместитель Главы Администрации Петрозаводского городского округа играла в команде директоров группы компаний «РКС-Петрозаводск».

Квиз сплачивает, это командная игра, которая учит участников взаимодействовать и принимать единое решение, что будет на пользу любому коллективу. От игры все получили исключительно положительные эмоции и заряд энергии, которого хватит еще до следующего года – «РКС» готовы стоять на страже вашего комфорта и в случае необходимости всегда придут на помощь!