Снег на крышах домов Петрозаводска ищут с помощью дронов

Прокуратура организовала и провела дополнительные проверки содержания общего имущества многоквартирных домов Петрозаводска. Об этом сообщается на сайте надзорного органа.

Проверками были охвачены многоквартирные дома и административные здания, имеющие скатные крыши. С помощью сотрудников МЧС и предоставленного дрона выявлены многочисленные факты скопления на крышах снега с наледью, с том числе факты нависания снежных масс на козырьках, что является грубым нарушением.

По результатам надзорных мероприятий прокуратурой города в адрес руководителей управляющих организаций и других хозяйствующих субъектов внесено более 20 представлений об устранении нарушений федерального законодательства, которые находятся на рассмотрении. Вопросы фактического устранения выявленных нарушений находятся на контроле прокуратуры города,

- отметили в республиканской прокуратуре.

Напомним, 14 марта в Петрозаводске произошла трагедия. На улице Куйбышева упавшая с крыши дома глыба льда убила мужчину. По факту смерти горожанина было возбуждено уголовное дело. Фото 9111s.ru