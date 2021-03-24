Смертность резко выросла в Карелии

Карелиястат опубликовал данные о демографической ситуации в республике на 1 февраля 2021 года. Судя по данным, представленным в отчете о социально-экономическом положении Карелии, в республике сложилась тяжелая ситуация.

Так, в январе 2021 года родились 353 ребенка. В январе 2020 года новорожденных было 413. В то же время, смертность за год заметно увеличилась. Если в январе 2020 года умерли 839 жителей Карелии, то в январе-2021 - 1225. За один только январь естественная убыль населения Карелии составила 872 человека.

В традиционном ежемесячном отчете Карелиястата на этот раз не представлены данные о миграционной ситуации в республике. Также нет данных и о численности населения Карелии на 1 февраля, хотя ранее эта информация всегда публиковалась.

Исходя из того, что на 1 января 2021 года в республике проживали 609,2 тысячи человек, можно сделать вывод о том, что к февралю их осталось около 608,4 тысячи. Фото mycdn.me