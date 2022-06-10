41 новый случай коронавируса подтвержден в Карелии

Еще 41 человек в Карелии заразился коронавирусной инфекцией за минувшие сутки. Таким образом, общее число инфицированных людей в регионе с начала пандемии увеличилось до 136351 человек, включая 17957 детей.

В ковидных стационарах лечатся 215 пациентов, в состоянии средней тяжести находятся 187, в тяжелом – 28. В отделениях ИТАР нет крайне тяжелых пациентов.

За последние сутки были выписаны 52 человека, за все время пандемии поправились 133931 человек в Карелии.

По официальным данным, за сутки в республике нет умерших от коронавируса пациентов. Всего с начала пандемии инфекция унесла жизни 1512 человек. (фото pexels.com, Polina Tankilevitch)