23 сентября 2020, 20:30
Пребывающих из-за рубежа вновь обязали сидеть на карантине
Главный санитарный врач страны Анна Попова ужесточила меры в отношении граждан, отдыхающих за границей
Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней самоизоляции. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой, пишет РБК.
В постановлении говорится о том, что граждане, вернувшиеся в страну, должны будут находиться на карантине до тех пор, пока не получат результаты тестов на COVID-19. В постановление уточняется, что самоизолироваться надо будет по месту жительства (пребывания)
С чем связаны ужесточение мер безопасности не сообщается.