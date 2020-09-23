Мужчина продает квартиру за 1 рубль

Житель поселка городского типа Воргашор республики Коми выставил на продажу квартиру за один рубль, сообщает РИА Новости.

Объявление о продаже мужчина разместил на популярной торговой площадке. Квартира – «однушка», на первом этаже площадью 30 квадратных метров.

"Отдам за один рубль однокомнатную квартиру, требуется ремонт", — написал собственник.

Мужчина объяснил, что проживает в другом городе и квартира в Воргашоре ему не нужна.