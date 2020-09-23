23 сентября 2020, 18:40
Мужчина продает квартиру за 1 рубль
Житель Коми признался, что жилье ему не нужно
Житель поселка городского типа Воргашор республики Коми выставил на продажу квартиру за один рубль, сообщает РИА Новости.
Объявление о продаже мужчина разместил на популярной торговой площадке. Квартира – «однушка», на первом этаже площадью 30 квадратных метров.
"Отдам за один рубль однокомнатную квартиру, требуется ремонт", — написал собственник.
Мужчина объяснил, что проживает в другом городе и квартира в Воргашоре ему не нужна.