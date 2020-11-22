Более 400 человек умерли от коронавируса за сутки в России

За последние сутки в России коронавирус выявлен 24 581 раз. Умер 401 пациент. Выздоровели 18 008 человек. Такие данные приводит оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых зараженных в Москве - 6575. В Санкт-Петербурге 2668 новых случаев, в Архангельской области - 345, в Мурманской области - 275, в Ленинградской области - 204.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 2 089 329 раз. Скончались 36 179 человек. Выздоровели 1 595 443 пациента.

Напомним, в Карелии 21 ноября выявлены 333 случая коронавируса. Фото ytimg.com