Атлантические воздушные массы принесут теплую погоду в Россию
Атлантические воздушные массы принесут в Россию погоду теплее обычной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.
Отметим, что на этой неделе на северо-западе страны установилась аномально теплая погода. На юге европейской территории России, напротив, непривычно холодно для этого времени года.
К середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге - около нормы,
- заявил Вильфанд.
Специалист отметил, что на азиатской территории России прогнозируется превышение нормальной температуры на аномальные 12-15 градусов.
Подробный прогноз погоды для Петрозаводска на ближайшие дни можно узнать в нашем материале.