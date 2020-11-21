Атлантические воздушные массы принесут теплую погоду в Россию

Атлантические воздушные массы принесут в Россию погоду теплее обычной. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд, его слова приводит РИА Новости.

Отметим, что на этой неделе на северо-западе страны установилась аномально теплая погода. На юге европейской территории России, напротив, непривычно холодно для этого времени года.

К середине следующей недели уже вся территория страны будет под воздействием Атлантических воздушных масс. На европейской территории страны температура будет около и выше нормы. На юге - около нормы,

- заявил Вильфанд.

Специалист отметил, что на азиатской территории России прогнозируется превышение нормальной температуры на аномальные 12-15 градусов.

Подробный прогноз погоды для Петрозаводска на ближайшие дни можно узнать в нашем материале.