В России может появиться новый вид безработных

В России может появиться категория «вынужденно безработных» граждан. Соответствующий законопроект внесен в Госдуму, пишет «Лента.ру».

Инициатива связана с тем, что в период действия ограничений, связанных с распространением коронавируса, многие индивидуальные предприниматели приостановили свою деятельность.

Из-за отсутствия выручки появились задержки и невыплаты зарплат. При этом в рамках действующего законодательства граждане, не обеспеченные своим работодателем работой, не признаются безработными.

Согласно законопроекту, такие безработные должны будут получать от государства пособие в размере не менее средней месячной зарплаты такого гражданина и не ниже размера МРОТ. При этом в этот период работодатель не обязан платить зарплату и не должен расторгать по своей инициативе трудовой договор. Фото yandex.net