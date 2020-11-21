Названа оптимальная норма вина в день для мужчин и женщин

Ежедневная оптимальная норма вина составляет 150 миллилитров для женщин и 250 миллилитров для мужчин. При этом, стоит учитывать индивидуальные особенности человека, рассказала винный эксперт Влада Губернская, ее слова приводит РИА Новости.

Лучше каждый день по бокалу, чем «я не пью - не пью», а потом до отказа. Девушкам допустимо в день 125-150 миллилитров, мужчинам - 250 миллилитров,

- заявила специалист.

Губернская отметила, что каждому человеку рассчитывать норму нужно, исходя из собственных данных - роста, массы тела и телосложения. Фото nepszava.hu