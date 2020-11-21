Путин продлил на год продуктовое эмбарго

Владимир Путин подписал указ о продлении продовольственного эмбарго. Запрет на ввоз продуктов из некоторых стран будет действовать до 31 декабря 2021 года. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ответные санкции России были введены в 2014 году. Наша страна ограничила импорт продуктов из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады, Норвегии и ряда других стран. В частности, под запрет попали мясо крупного рогатого скота и птицы, свинина и мясные продукты, рыба, молочные продукты, овощи и фрукты.

В последние годы все ввозимые в Россию в обход эмбарго продукты уничтожаются. Фото rifoms.ru