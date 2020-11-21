Мужчина выбросил ребенка-инвалида из окна в Петербурге

В Санкт-Петербурге 20 ноября местный житель выбросил из окна ребенка-инвалида. Инцидент произошел в доме на улице Дыбенко, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, 34-летний мужчина взял на руки 13-летнего сына своей знакомой, имеющего инвалидность, вызванную психическим заболеванием, и перекинул его через оконный проем лоджии.

Ребенок упал с высоты третьего этажа, но остался жив. Ему своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Фото twimg.com