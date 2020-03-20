В Кемской ЦРБ с подозрением на коронавирус находятся 13 человек

Как стало известно, в Кемской ЦРБ с подозрением на коронавирус находятся 13 жителей Кеми. Все они ехали в одном вагоне с жительницей Мурманска, у которой позднее выявили коронавирус. Женщина, по слухам, возвращалась в Мурманск из Италии, где, предположительно, и подхватила опасный вирус.

Так как диагноз жительнице Мурманска поставили не сразу, пассажиры потенциально опасного вагона из Кеми успели пообщаться с друзьями и родственниками.

Как только стал известен результат теста, все, кто ехал вместе с заболевшей, госпитализировали в ЦРБ. В Кеми налажен постоянный контроль за состоянием здоровья граждан, которые вступали в контакт с пассажирами поезда.

О том, как организована эта работа, рассказала работник кемской средней школы № 1 Юлия Голубева. В ее обязанности входит обзвон примерно 200 жителей Кеми.

- Мы работаем сменами. В смену входит 4-5 человек. Я отработала три дня — среда, четверг, пятница - с 8 до 12 часов. Мы обзваниваем родственников, знакомых, тех, кто успел пообщаться с госпитализированными гражданами. Сегодня я обзвонила 200 человек. А всего под контролем находятся около 550 граждан. Сейчас на звонки люди уже спокойнее отвечают. Некоторые, которые сразу не смогли ответить, потом нам перезванивают сами. В первый день мы что угодно могли услышать по телефону. Некоторые вели себя агрессивно. Люди чувствуют себя нормально, никаких жалоб на здоровье нет. Хорошо, что из тех, кто ехал в поезде, никто не слукавил, все подробно рассказали, с кем общались, кого видели, с кем контактировали. В Кеми все спокойно, все в добром здравии. Предположительно, госпитализированных выпишут 28 марта,

- рассказала Юлия Голубева.

Глава администрации Кемского района Дмитрий Петров подтвердил, что в обсервации находятся 13 жителей Кеми.

- Питание организовано. Анализы берутся в соответствии со сроками установленными Роспотребнадзором. Люди чувствуют себя хорошо. Всем довольны. Жалоб нет,

- сообщил Петров.

Одна из родственниц госпитализированного пассажира Ирина подтвердила, что все нормально и жалоб, действительно, нет.