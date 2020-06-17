Предприниматели Карелии готовят обращение в прокуратуру



Карельские предприниматели готовят обращение в прокуратуру, так как недовольны как исполняются распоряжения главы региона Артура Парфенчикова в части оказания помощи предприятиям малого и среднего бизнеса, пострадавшим от введения ограничительных мер из-за пандемии COVID-19, сообщает паблик П»редприниматели Карелии. Группа взаимопомощи».

«Уважаемые коллеги! Насколько мы поняли, многим не пришли выплаты за май регионального МРОТ, поэтому мы готовим обращение в прокуратуру, поэтому просим вас быть готовыми подписать его на этой неделе»,

– говорится в сообщении.

Добавим, что в данный момент в правительстве Карелии проходит онлайн-брифинг «Получение субсидии из федерального бюджета в помощь предпринимателям, чей бизнес пострадал в период пандемии». На вопросы бизнесменов отвечают заместитель премьер-министра Карелии по вопросам экономики Дмитрий Родионов и руководитель УФНС России по РК Инна Кравченко.

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