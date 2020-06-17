Женщина приехала в Карелию из Петербурга и заразила маму Covid-19

Глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал на своей странице в соцсети о новом завозном случае коронавирусной инфекции в нашей республике. Болезнь проникла в Карелию из Санкт-Петербурга.

По словам губернатора, в деревню Верховье Олонецкого района в гости к родителям приехала их дочь из Северной столицы. В итоге Covid-19 заболела ее мама.

Артур Парфенчиков напомнил, что сейчас необходимо исключить не только внесемейные контакты, но и контакты с самыми близкими родственниками, живущими в других населенных пунктах. Глава назвал это единственным способом остановить распространение коронавируса и сохранить здоровье родных. Губернатор призвал максимально оградить от контактов пожилых родственников.

Напомним, за последние сутки в республике зафиксированы еще 43 случая Covid-19. Общее количество заболевших достигло 912 человек.