Мошенники придумали новую схему незаконной продажи автомобилей

Новая схема мошенничества появилась в России. Злоумышленники действуют на вторичном автомобильном рынке. Оформляя аренду на машину, они затем обманным путем продают транспортное средство. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на «Российскую газету».

Оформив аренду на автомобиль, например, для работы в такси, аферисты делают также фальшивую доверенность, а по ней выписывают дубликат паспорта транспортного средства (ПТС) и подают объявление о продаже машины. Если покупатель не обращает внимания, что ему предоставили не оригинал ПТС, а дубликат, схема срабатывает.

Подобный случай выявили в Подмосковье, когда мужчине, купившему иномарку, не удалось поставить ее на учет в ГИБДД. Оказалось, что автомобиль проходит по уголовному делу.

По данным «РГ» машину арендовали для работы в элитном такси, но через непродолжительное время арендаторы пропали вместе с автомобилем. В результате пострадали и хозяин иномарки , и покупатель, которому придется вернуть транспортное средство законному владельцу. При этом деньги, потраченные на покупку автомобиля, возвратить не удастся.