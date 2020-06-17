Более семи тысяч новых заболевших коронавирусом выявили в России

За последние сутки в России выявлены еще 7843 случая заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Умерли 194 пациента. Сумели выздороветь 10 036 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с Covid-19.

Больше всего новых заболевших в Москве - 1065. В Санкт-Петербурге 228 новых случаев, в Мурманской области - 72, в Архангельской области - 123, в Ленинградской области - 55.

Всего с начала пандемии в нашей стране коронавирус выявили у 553 301 человека. Скончались 7478 пациентов. Выздоровели 304 342 человека.