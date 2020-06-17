На набережной начался ремонт Ротонды и входной зоны ЗАГСа

В Петрозаводске продолжается реконструкция набережной Онежского озера. Подрядчик приступил к ремонту Ротонды и входной зоны ЗАГСа, сообщает пресс-служба мэрии.

Как отметили в городской администрации, планируется, что с 1 июля ЗАГС будет функционировать в обычном режиме, поэтому ремонтные работы идут ускоренными темпами.

Напомним, реконструкция набережной пройдет в два этапа. В 2020 году будут отремонтированы Ротонда, входная зона ЗАГСа, декоративный участок верхней части набережной, будут заделаны провалы. На втором этапе пройдет капитальный ремонт подпорной стенки набережной.