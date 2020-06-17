17 июня 2020, 10:29
На набережной начался ремонт Ротонды и входной зоны ЗАГСа
Реконструкция Онежской набережной в карельской столице будет проходить в два этапа
В Петрозаводске продолжается реконструкция набережной Онежского озера. Подрядчик приступил к ремонту Ротонды и входной зоны ЗАГСа, сообщает пресс-служба мэрии.
Как отметили в городской администрации, планируется, что с 1 июля ЗАГС будет функционировать в обычном режиме, поэтому ремонтные работы идут ускоренными темпами.
Напомним, реконструкция набережной пройдет в два этапа. В 2020 году будут отремонтированы Ротонда, входная зона ЗАГСа, декоративный участок верхней части набережной, будут заделаны провалы. На втором этапе пройдет капитальный ремонт подпорной стенки набережной.