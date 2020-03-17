17 марта 2020, 19:30
Россия

Владимир Путин обратился к россиянам из-за коронавируса

Президент попросил граждан нашей страны отнестись с пониманием к принимаем мерам в связи с угрозой коронавирусной инфекции

Сегодня глава государства Владимир Путин обратился к россиянам из-за ситуации с COVID-19. Президент заявил, что благодаря оперативным мерам удалось сдержать массовое распространение болезни в государстве. Между тем, как считает президент, несмотря на потенциально высокий уровень риска, ситуация в целом находится под контролем, передает РИА Новости.

Путин попросил россиян с пониманием отнестись к принимаемым мерам. Также он подчеркнул, что в настоящее время востребована солидарность, собранность, ответственность и дисциплина, готовность поддержать друг друга.

По словам президента, эти качества позволяли нашей стране преодолевать трудности, «как это принято в большой хорошей семье».

Он призвал руководящие органы не расслабляться, действовать слаженно и работать на опережение. Также Президент поблагодарил сотрудников сферы здравоохранения за работу в непростой ситуации.

Life опубликовал видеообращение Путина в своем паблике в соцсети.

По последним данным, число заразившихся коронавирусов в России насчитывает   114 человек, пятеро из них выздоровели. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, заболевшие зарегистрированы в 26 регионах страны. 109 человек находятся в стационаре, у 106 из них заболевание проходит в легкой форме, передает ТАСС.

В Карелии не зарегистрированы случаи заражения. Однако из-за угрозы распространения инфекции власти республики решили отпустить школьников на весенние каникулы с 18 марта по 6 апреля. Также было решено перевести детские сады в режим свободного посещения без взимания платы с родителей. В республике с 12 марта действует режим повышенной готовности. 

В Республиканской инфекционной больнице находятся 12 человек с подозрением на коронавирус. Из них десять человек приехали из Испании, Финляндии, ОАЭ, Турции, Италии и Чехии. На карантине дома по-прежнему находятся 32 жителя Петрозаводска, Сортавальского и Кондопожского районов.

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