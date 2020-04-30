Новые случаи COVID-19: В Сегеже заболели коронавирусом двое медиков

Еще о трех новых случаях плюс к восьми тем, о которых было известно утром 30 апреля, рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

«Только что мне сообщили, что Cоvid-19 подтвердился еще у трех человек в Сегеже. Причем двое из них - медицинские работники. Это фельдшер скорой помощи и медсестра инфекционного отделения. Они проходили плановое тестирование, которое проводится у нас еженедельно для медиков как группы риска. И тесты дали положительные результаты. Еще у одной женщины вирус обнаружили при диагностике перед госпитализацией, связанной с другим заболеванием. Катаральных явлений ни у кого из троих нет, все изолированы»,

- отмечает Артур Парфенчиков.

По словам главы Карелии, в Сегеже будет усилен контроль за соблюдением ограничительных мер. Министерство экономики создаёт рабочую группу, которая с завтрашнего дня будет находиться в Сегеже для контроля за соблюдением санитарных требований организациями, в первую очередь торговыми.

Таким образом, в Карелии уже 77 заболевших.