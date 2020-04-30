Жителей Прионежья просят не посещать кладбища и детские площадки

Большая акарицидная обработка территорий Прионежского района планируется на майские праздники, сообщает паблик Родина-поселок Шуя.

Жителей просят воздержаться от посещений детских площадок и кладбищ.

«Внимание! 2, 3, 4 мая 2020 года на детских площадках, а также кладбищах (п. Шуя, д. Бесовец, д. Царевичи) будет проводиться акарицидная обработка от клещей.

Убедительно просим жителей до 9 мая 2020 года не посещать кладбища! А также напоминаем, что с угрозой распространения коронавируса посещение детских площадок запрещено! Будьте здоровы, берегите своих близких!»,

- сообщает паблик.

Напомним, в Карелии по состоянию на 20 апреля Роспотребнадзором в Карелии было зарегистрировано 16 укусов, по результатам исследований три клеща были выявлены как носители боррелиоза.