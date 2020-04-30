Почти две тысячи петрозаводчан переедут из аварийных домов

В карельской столице продолжается реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2019-2025 годы. В настоящее время администрация Петрозаводска объявила аукционы на приобретение жилых помещений на вторичном рынке у физических и юридических лиц, сообщает пресс-центр мэрии. Ориентировочные сроки их проведения – первая половина мая.

Сейчас в программе участвуют 83 многоквартирных дома, признанных аварийными в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года. Планируется расселить 1942 человек из 718 жилых помещений. Общая расселяемая площадь составляет 30 тысяч кв.м.

Программа реализуется поэтапно. На сегодняшний день администрация города расселила 86 жилых помещений, площадью 4,2 тыс. кв. м. Для завершения первого из четырех этапов адресной программы необходимо достигнуть отметки в 5,8 тыс. кв.м.

В соответствии с условиями программы собственники жилых помещений в аварийных домах могут выбрать в качестве способа расселения выплату возмещения.

В период приостановки приема граждан специалистами администрации в связи с профилактикой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для собственников аварийного жилья организована горячая линия. По вопросам, связанным с расселением фонда и получением денежной компенсации, можно обратиться по телефону: 71-35-23.