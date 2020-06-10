Ограничительные меры в Олонецком районе продлены до 15 июня

Сегодня в Карелии прекратил работу контрольно-пропускной пункт, расположенный на 23 километре автодороги Олонец – Питкяранта – Леппясилта, по въезду в поселок Ильинское и село Видлица Олонецкого района, установленный 19 мая. Об этом сообщает правительство Карелии.

Однако ограничения для жителей этих населенных пунктов остаются еще на 5 дней.

«По количеству заболевших Ильинский и, как следствие, Олонецкий район, в целом все еще среди лидеров. Поэтому ограничительные меры, ранее введенные в поселке Ильинском и селе Видлица, продлеваются до 15 июня. До этой даты здесь остаются приостановленными некоторые виды экономической деятельности, а жителям пока необходимо соблюдать режим изоляции. Также по распоряжению Главы Карелии до этой даты на территории всего района не возобновит работу общественный транспорт, поскольку случаи заражения COVID-19 есть и в других населенных пунктах района. Это необходимо, чтобы закрепить достигнутые результаты по локализации очага заболеваемости и не допустить других вспышек коронавируса на территории района»,

- сообщает правительство Карелии.

Напомним, 8 июня КПП были сняты в других районах Карелии.