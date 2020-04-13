Количество сделанных тестов на COVID-19 ежедневно растет в Карелии

Глава Карелии на своей странице в соцсетях рассказал, как в Карелии проводятся исследования на COVID-19.

По его слова, на сегодняшний день проведено 5087 исследований. За последний день их было выполнено 96 (для сравнения в четверг,9 апреля их было сделано 709).

«Сокращение количества тестов за сутки связано с выходными днями, однако, в нынешней ситуации сокращать объем исследований недопустимо, поручил Минздраву организовать работу лабораторий так, чтобы тесты проводились ежедневно в необходимом объеме»,

– пишет глава Карелии

Количество ежедневных исследований на коронавирус, утверждает Парфенчиков, увеличилось в несколько раз. Если в конце марта в сутки их делали не больше сотни, то сейчас – в несколько раз больше. Такие исследования в Петрозаводске проводят уже в трех лабораториях, кроме того, во вторник поступила крупная партия материалов для тестирования.

В первую очередь анализы делаем тем, кто вернулся из-за рубежа и жителям, контактировавшим с зараженными людьми, а также больным пневмонией.

«Подчеркиваю, если результат теста положительный, это еще не значит, что человек инфицирован. Исследование должно быть подтверждено в специализированной московской лаборатории. Но первый положительный результат позволяет быстро начать работу по выявлению контактов пациента, изоляции этого круга лиц и, соответственно, предотвратить возможность дальнейшего распространения коронавируса»,

– пишет Парфенчиков.

Напомним, сегодня в Карелии появился четвертый больной с официально подтвержденным коронавирусом. Подробнее об этом здесь.