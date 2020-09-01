Более тридцати человек заразились COVID-19 за сутки в Карелии

За минувшие сутки в республике COVID-19 заразились более тридцати человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Карелии.

Подтверждены еще 36 новых случаев коронавируса: в Петрозаводске – 24 человека, в Костомукше – 3 человека, в Питкяранте – 1 человек, в Сортавале – 2 человека, в Кондопожском районе – 1 человек (село Янишполе), в Олонецком районе – 2 человека (поселок Ильинский, деревня Мегрега), в Беломорском районе 3 человека (поселки Сосновец и Новое Машезеро, село Сумский Посад).

Выздоровели еще 47 человек: в Петрозаводске – 26, в Пудожском районе – 10, в Лоухском районе – 3, в Костомукше – 3, в Беломорском районе – 1, в Лахденпохском районе – 2, в Пряжинском районе – 1, в Кондопожском районе – 1.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии – 517,7 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 1,3 раза выше и составляет 678,3 случая, по Северо-Западу – 680,2.

Ранее мы писали, что за минувшие сутки от коронавируса умер еще один пациент. Подробнее здесь.