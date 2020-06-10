Названы новые улицы в Петрозаводске, где живут заразившиеся COVID-19

На онлайн-карту распространения коронавируса по Карелии нанесены новые отметки в Петрозаводске, фиксирующие место проживания людей, заразившихся инфекцией.

В частности, на набережной Варкауса (дом №17 корпус №1) коронавирус выявлен третий раз подряд. Ранее заболевшие в этом доме были зарегистрированы 17 и 28 апреля. Такая же ситуация с домом №4 по улице Сортавльской. Ранее больные COVID-19 выявлялись здесь 26 и 30 мая.

Повторные случаи заражения зафиксированы на улицах Боровая (ранее коронавирусная инфекция выявлена 8 июня), Ведлозерская (ранее – 6 июня), Парфенова дом №4 (ранее – 28 мая).

Новый адрес на карте появился в доме №52 по улице Ватутина.

Напомним, в Карелии за минувшие сутки зарегистрировано 9 заболевших коронавирусной инфекцией: 5 человек в Петрозаводске, 1 человек в Кондопожском районе (деревня Линдозеро), 1 человек в Сортавале, еще 2 человека – рабочие-вахтовики со стройплощадки Белопорожской ГЭС.

COVID-19 добрался и до органов республиканской власти. По словам главы Карелии Артура Парфенчикова, с диагнозом коронавирусная инфекция накануне госпитализирован сотрудник министерства по дорожному хозяйству транспорту и связи. Все, с кем он контактировал, в том числе коллеги заболевшего, изолированы. На обсервацию направлены и сотрудники госкомитета по ценам и тарифам, расположенного в этом же здании. В самом здании проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия.

Добавим, что за сутки в республике 4 человека выздоровели: 1 в Лахденпохье и 3 в Петрозаводске.