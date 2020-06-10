Парфенчиков наградил Патрушева орденом «Сампо»

Глава Карелии Артур Парфенчиков наградил секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева высшей государственной наградой Карелии - орденом «Сампо». Об этом губернатор сообщил на своей странице в соцсети.

По словам Парфенчикова, Николай Патрушев на посту руководителя госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии внес большой вклад в социально-экономическое развитие республики.

Глава Карелии отметил, что при личном участии Патрушева были построены аэропорт «Петрозаводск», Президентское кадетское училище, возобновил работу Онежский судостроительно-судоремонтный завод, открылось государственное училище олимпийского резерва в Кондопоге.

Как отметил Парфенчиков, реализация многих проектов продолжается в рамках федеральной целевой программы развития республики.