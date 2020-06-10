Мэрия Петрозаводска не увидела изменений в стоимости продуктов

Специалисты мэрии Петрозаводска продолжают следить за работой магазинов карельской столицы в период пандемии. Проверяются исполнения необходимых санитарных требований, также контролируются цены, сообщает пресс-служба городской администрации.

Вчера был проведен очередной рейд. Работники мэрии проверили цены на основные товары, проконтролировали, соблюдается ли в торговых заведениях масочный режим.

По результатам проверок нарушений специалисты не выявили. Также, как утверждают в администрации, средняя стоимость продуктов в магазинах города не повысилась.

В мэрии пообещали, что рейды будут продолжены, и попросили горожан сообщать о всех нарушениях в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.