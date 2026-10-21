Вейпам закручивают гайки на Северо-Западе

В Петербурге хотят установить табу на электронные сигареты сроком на пять лет

фото «Петрозаводск говорит»

По соседству с Карелией собираются ограничить продажу электронных сигарет. Инициатива поступила в парламент Петербурга.

Авторы предлагают на пять лет, с 1 марта по 1 марта 2032 года, запретить продажу вейпов и жидкостей к ним, сообщает «Российская газета». Право ограничивать продажу электронных сигарет российские регионы получили после изменений в федеральном законодательстве.

Идея в том, чтобы сделать вейпы менее доступными, в особенности для детей и подростков. В Северной столице работает 615 вейп-шопов - около 0,6 процента от всех торговых объектов города. Электронные сигареты продают более чем в двух тысячах неспециализированных торговых точек. По оценке экспертов, запрет не приведет к серьезным экономическим последствиям. По их мнению, ограничения должны сопровождаться профилактикой, чтобы изменить отношение молодежи к их употреблению.

В Мурманской области также хотят ограничить продажу вейпов.